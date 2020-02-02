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2 февраля • обновлено в 12:45
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"Нафтогаз" ответил "Слуге народа" на "собачий" скандал из-за тарифов

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НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что семьи, которые тратят на коммуналку более 15-20% своего дохода имеют право на государственную субсидию.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – сообщила пресс-служба НАК на Facebook.

Таким образом в "Нафтогазе" отреагировали на заявление народного депутата от президентской партии "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

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Представители НАК отметили, что в госбюджете на этот год предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену.

"Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что семьи, которые тратят на коммуналку более 15-20% своего дохода имеют право на государственную субсидию

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что семьи, которые тратят на коммуналку более 15-20% своего дохода имеют право на государственную субсидию

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар угодил в еще один скандал, связанный с волонтерками, которые устроили конфликт с водителем автобуса из-за русского языка.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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