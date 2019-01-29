''Нафтогаз'' обязали показать премии для руководства: решение суда

Суд обязал НАК "Нафтогаз Украины" раскрыть информацию о сотрудниках, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

Об этом на странице в Facebook сообщила общественная организация "Украинский институт по правам человека", которая выступила в деле как истец.

Уточняется, что Окружной административный суд Киева "решением от 22 января (дело № 826/14346/18) удовлетворил иск о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии, а также копии соответствующих документов".

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"Нафтогаз", как отмечается в посте, считал, что такая информация является конфиденциальной, сведениями об отношениях имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица.

Однако, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации, суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении таких данных.

"Уже не первый раз суд указывает "Нафтогазу" о том, что сведения о зарплате, премии, материальной помощи, любых других выплатах руководству предприятия являются информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона "О доступе к публичной информации" является публичной информацией", — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

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