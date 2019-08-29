"На жалость давят": украинцев предупредили о хитрой афере с мобильными

В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный.
В частности, аферисты отправляют жертве смс о зачислении денег на счет телефона, а потом просят вернуть средства обратно, свидетельствует публикация пользователя Марины Грищук в Facebook.
"Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает", – пишет мошенник в смс.
"Это мошенники, а точнее люди из тюрьмы сидят и отправляют такие смс, вдруг кто-то поведется!" – пишет Марина Ольшевская.
"Мне подобное приходило, только тут уже на жалость давят", – добавила она.
"Информация (смс) про пополнение счета должна от оператора приходить, а не с левого номера", – резюмировала Виктория Дудаш.
Мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.
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