"Мы услышали": Гетманцев пообещал учесть замечания бизнеса в налоговой реформе

До голосования за скандальный законопроект 1210 во втором чтении в него будут внесены изменения, учитывающие многочисленные замечания и предложения экспертов и бизнеса. Сам законопроект нуждается в существенной доработке.

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил один из инициаторов налоговых изменений, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев НВ Бизнес

"В первом чтении не могут быть учтены замечания. Действительно, мы согласны с тем, что законопроект нужно существенно переработать. Во-первых, он большой. Во-вторых, он посвящен нескольким значимым для бизнеса моментам и некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса. Мы это услышали и мы это обязательно учтем. Поэтому работа над законопроектом продолжается", - отметил Гетманцев.

По его словам, 4 октября скандальный законопроект не успели вынести на рассмотрение парламента. Поэтому голосование за налоговые нововведения состоится позже.

"Мы это сделаем через неделю, я уверен. Но тем не менее, мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом. И те нарекания, о которых говорят, мы уже сняли, учтя эти правки – еще не официально, но в той таблице, которую мы готовим ко второму чтению. И мы сможем эти правки внести, когда он будет проголосован в первом чтении", - подчеркнул Гетманцев.

В то же время он раскритиковал тех, кто акцентировал внимание на пагубном влиянии для украинской промышленности и экономики в целом повышения рентной платы на железную руду, которая будет в десять раз превышать соответствующую ренту в России и приведет к вытеснению украинской металлургии российской на мировом рынке.

"Если вы говорите о сопротивлении нескольких отраслей, получавших в прошлом немотивированные льготы от правительства, то, мне кажется, они сами понимают, что то, как они жили до этого, в эпоху лжи - так это уже невозможно делать. И они сами понимают, что есть новые правила, надо платить государству больше и если ты используешь то, что принадлежит народу Украины – ее недра – ты должен отдавать народу Украины справедливую долю этих недр, а не только получать прибыль для своего бизнеса", - заявил Гетманцев.

При этом он не объяснил причин двойных стандартов для различных видов промышленности, когда на фоне резкого увеличения ренты на газ и железную руду, рента на марганцевую руду остается неизменной.

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Напомним, именно это несоответствие вызвало у ряда экспертов небезосновательные подозрения, что рента на марганцевую руду остается неизменной из-за заинтересованности в этом олигарха Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.

В целом же, ряд экспертов и представителей бизнеса резко раскритиковали запланированные налоговые нововведения, предусмотренные законопроектом 1210, как такие, что спровоцируют сокращение производства и экспорта на 70%, увеличение уровня безработицы и уменьшение доходов бюджета на миллиарды гривен вместо ожидаемого их увеличения.

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