Повышение зарплаты учителей откладывается – МОН

В Украине перенесли на 2022 год повышение зарплаты учителям, которое обещали провести в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. По расчетам МОН, на реализацию постановления правительства от 10.07.2019 № 822 в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн.

"В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке ее внедрения до 31 декабря 2021-го (протокол № 79 заседания Кабинета Министров Украины от 14.09.2020). Подчеркиваем, что решение не отменено, а отложено", – говорится в сообщении.

В то же время в МОН напомнили, что в проект бюджета на на 2021 на отрасль образования предусмотрели 173,8 млрд грн, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд грн.

"В проект Государственного бюджета Украины указано, что должностной оклад работника первого тарифного разряда в 2021 году будут меняться дважды: с 1 января – 2670 грн и с 1 июля – 2893 грн. Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – сообщили в МОН.

В министерстве отметили, что постановление №822 от 2019 года начинала выполнения норм Закона Украины "Об образовании" и "О научной и научно-технической деятельности". Впрочем, ее принятие не было подкреплено наличием в бюджете средств на эти цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация профсоюзов опубликовала документ, в котором сказано, что Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-му. Соответствующий проект постановления уже разработан.

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Позже в министерстве заявили, что в январе 2021 года состоится первый этап повышения заработных плат работников образования – должностные оклады увеличат на 20%. Это связано с повышением минимальной зарплаты в стране.