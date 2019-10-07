Мировые цены на нефть выросли из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 7 октября, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,38 доллара за баррель, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также вырос на 0,1% – до 52,83 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 52,84 доллара за баррель
Котировки Urals упали
Maanimo
Нефть растет на сигналах о потенциальных сложностях в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся на этой неделе, передает "Интерфакс".
По словам источников, Пекин существенно сузил круг тем для обсуждения с Вашингтоном.
В частности, Китай не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий – два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского лидера Дональда Трампа.
"Макроэкономические факторы нивелируют опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Предстоящие переговоры США и Китая также вносят неразбериху", – резюмировал аналитик AxiTrader Стивен Иннес.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.