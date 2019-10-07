Мировые цены на нефть выросли из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 7 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,38 доллара за баррель, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также вырос на 0,1% – до 52,83 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 52,84 доллара за баррель

Котировки Urals упали Maanimo

Нефть растет на сигналах о потенциальных сложностях в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся на этой неделе, передает "Интерфакс".

По словам источников, Пекин существенно сузил круг тем для обсуждения с Вашингтоном.

В частности, Китай не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий – два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского лидера Дональда Трампа.

"Макроэкономические факторы нивелируют опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Предстоящие переговоры США и Китая также вносят неразбериху", – резюмировал аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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