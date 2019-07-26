Мировые цены на нефть подскочили: стали известны причины

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 26 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,56 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,5% – до 56,31 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,3% до 62,90 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Цены на нефть эталонных марок поднимаются на фоне опасений за геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которая может негативно отразиться на поставках сырья из региона, сообщает "Прайм".

В частности, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предложил Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности пролива должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы, но и основы свободных и открытых водных путей.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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