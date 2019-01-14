Минус $3 млрд капитализации: рынок криптовалют резко обвалился

Стоимость рынка криптовалют в понедельник, 14 января, упала на 3 млрд долларов. Таким образом, капитализация цифровых денег снизилась с 121 млрд долларов до 118 млрд долларов.

В последний раз она была такой же низкой в середине декабря, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, за последние сутки все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 2,2-5,9%.

Среднерыночная стоимость биткоина упала на 2,2%, до 3586 долларов; Ripple – на 2,3%, до 0,32 доллара; Ethereum – на 5,9%, до 118,4 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,8%, до 126,4 доллара; EOS – на 5,1%, до 2,3 доллара.

В итоге капитализация биткоина снизилась до 62,7 млрд долларов, Ripple – до 13,3 млрд долларов, Ethereum – до 12,3 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,2 млрд долларов, а EOS – до 2,1 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 1000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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