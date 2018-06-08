Минимальная зарплата в Украине должна быть от 5 тыс. грн: расчеты

Минимальная зарплата в Украине должна составлять более 5 тыс. грн, в таком случае ее размер будет соответствовать стандартам Международной организации труда (МОТ). Согласно данным Госстата, каждая четвертая заработная плата в Украине – меньше 4000 грн. То есть пик заработных плат находится около минималки. В то время как в нормальной ситуации большинство граждан должно получать немного меньше медианной заработной платы (в апреле в Украине она составила (5935 грн) .

Как рассказал OBOZREVATEL экономист Владимир Компаниец, такая ситуация – еще одно доказательство большого количества зарплат в конвертах. Эксперт составил инфографику, на которой изобразил распределение заработных плат по их размеру. И чтобы исправить ситуацию, минималка должна быть на уровне 5 тыс. грн.

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Так, медианная заработная плата на данный момент составляет около 5935 грн. В странах, где наблюдается отток рабочей силы и значительная трудовая миграция, власти пытаются приблизить минимальную зарплату к уровню медианной. Это позволяет с одной стороны обеспечить социальное равенство, а с другой – конкурировать с государствами с более высокими заработными платами.

Эксперты МОТ уверены: минимальная зарплата должна составлять 60% средней. На данный момент украинцы в среднем зарабатывают 8480 грн, соответственно, минималка должна быть не меньше 5040 грн. Здесь также стоит учитывать, что средние зарплаты в стране растут ежемесячно, а минимальную зарплату в лучшем случае пересматривают два раза в год. Поэтому, повышая социальные гарантии, нужно закладывать прогноз роста средней зарплаты.

Владимир Компаниец напоминает: согласно Конституции украинцы должны зарабатывать не меньше прожиточного минимума. Его фактический размер, согласно расчетам Минсоцполитики, по состоянию на апрель составлял более 4,2 тыс. грн. К концу года прожиточный минимум будет на уровне уже более 5 тыс. грн, с учетом роста цен. Однако также стоит отметить, что в прожиточном минимуме не учитывают расходы украинцев на мобильную связь, интернет, жилье и т.д.

"Нужно повысить минимальную зарплату как минимум до 5 тыс. грн. Но этого мало. Нужно усиливать проверки, потому что, те, кто работал в тени, продолжат это делать. Должен быть комплекс мер – усилить контроль, проверять без предупреждения работодателей и параллельно повысить минимальную зарплату", - рассказывает Владимир Компаниец.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие годы.