Миллиардеры-неудачники года: Forbes опубликовал антирейтинг

Рейтинг миллиардеров-неудачников 2019 года возглавил самый богатый человек Индии Азим Премджи.

В частности, бизнесмен лишился 14,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в публикации американского журнала Forbes.

Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос, общее состояние которого за год сократилось на 13,1 миллиарда долларов.

Он лишился денег из-за развода с женой Маккензи, которой передал 25% своих акций компании. Летом состояние бизнесмена уменьшилось почти на 37 миллиардов долларов, однако рост котировок Amazon позволил ему отыграть часть потерь.

В тройку "лидеров" попал глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, который за год потерял 3,4 миллиарда долларов и вылетел из списка миллиардеров.

В начале года Essel обвинили в связи с компанией, которую индийские власти проверяли на предмет мошенничества и подозрительных транзакций.

На четвертой позиции оказался гендиректор компании Uber Трэвис Каланик, который лишился 3,1 миллиарда долларов после неудачного IPO сервиса такси.

Акции компании с мая упали на 30%. В результате Каланик начал продавать свои ценные бумаги, попутно выплачивая за сделки серьезные налоги.

Замыкает пятерку "неудачников" Янь Чжи – сопредседатель Zall Smart Commerce Group, которая занимается сооружением торговых центров. Он потерял около 3 миллиардов долларов.

Сам бизнесмен объяснил потери сложными международными экономическими условиями.

Гендиректор Uber Трэвис Каланик лишился 3,1 миллиарда долларов, а основатель Amazon Джефф Безос – 13,1 миллиарда

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная фискальная служба зафиксировала в Украине более 5,1 тысячи гривневых миллионеров и трех миллиардеров.

Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

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