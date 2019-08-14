Прокуратура Крыма провела обыски в Херсоне на судне "Мрія", которое подозревают в поставках топлива для подразделений Черноморского флота России в Севастополь.

Председателем компании, которая владеет соответствующим судном, является Петр Белз – человек, близкий к куму президента России Виктору Медведчуку, сообщает InformNapalm.

В частности, владельцем "Мрии" указана Felina Development Lp, а оператором – российское ОАО "Судоходная компания Маршал".

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В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания.

По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге на Белза.

"Поскольку прокуратура АРК совместно с СБУ обвиняют судно в нелегальной поставке нефтепродуктов в оккупированный Севастополь для Черноморского флота РФ в июня 2015 года (то есть спустя более года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе), эти документы могут частично пролить свет на то, кто же на самом деле стоял за этой схемом", – сообщают журналисты.

При этом Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна. Прокуратура Крыма готовит апелляционную жалобу на данное решение.

Медведчука обвинили в поставках топлива для Черноморского флота России

В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания InformNapalm

По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге InformNapalm

Зарегистрирована эта компания на Петра Белза InformNapalm

Белз – человек близкий к Медведчуку InformNapalm

Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

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