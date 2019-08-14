Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Медведчука обвинили в поставках топлива для Черноморского флота России

2.1т Читать материал на украинском

Прокуратура Крыма провела обыски в Херсоне на судне "Мрія", которое подозревают в поставках топлива для подразделений Черноморского флота России в Севастополь.

Председателем компании, которая владеет соответствующим судном, является Петр Белз – человек, близкий к куму президента России Виктору Медведчуку, сообщает InformNapalm.

В частности, владельцем "Мрии" указана Felina Development Lp, а оператором – российское ОАО "Судоходная компания Маршал".

Новости
Жена Медведчука сменила партнера в РФ и усилила позиции в нефтебизнесе

В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания.

По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге на Белза.

"Поскольку прокуратура АРК совместно с СБУ обвиняют судно в нелегальной поставке нефтепродуктов в оккупированный Севастополь для Черноморского флота РФ в июня 2015 года (то есть спустя более года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе), эти документы могут частично пролить свет на то, кто же на самом деле стоял за этой схемом", – сообщают журналисты.

При этом Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна. Прокуратура Крыма готовит апелляционную жалобу на данное решение.

Медведчука обвинили в поставках топлива для Черноморского флота России

Медведчука обвинили в поставках топлива для Черноморского флота России

В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания

В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания

InformNapalm

По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге

По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге

InformNapalm

Зарегистрирована эта компания на Петра Белза

Зарегистрирована эта компания на Петра Белза

InformNapalm

Белз – человек близкий к Медведчуку

Белз – человек близкий к Медведчуку

InformNapalm

Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах

Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах

InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Виталий
Марченко Виталий
война будет всегда пока вы,власть не покончите с такими кумовьями и не хочучками общаться на Украинском в раде
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...