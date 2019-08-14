Прокуратура Крыма провела обыски в Херсоне на судне "Мрія", которое подозревают в поставках топлива для подразделений Черноморского флота России в Севастополь.
Председателем компании, которая владеет соответствующим судном, является Петр Белз – человек, близкий к куму президента России Виктору Медведчуку, сообщает InformNapalm.
В частности, владельцем "Мрии" указана Felina Development Lp, а оператором – российское ОАО "Судоходная компания Маршал".
В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания.
По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге на Белза.
"Поскольку прокуратура АРК совместно с СБУ обвиняют судно в нелегальной поставке нефтепродуктов в оккупированный Севастополь для Черноморского флота РФ в июня 2015 года (то есть спустя более года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе), эти документы могут частично пролить свет на то, кто же на самом деле стоял за этой схемом", – сообщают журналисты.
При этом Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна. Прокуратура Крыма готовит апелляционную жалобу на данное решение.
Медведчука обвинили в поставках топлива для Черноморского флота России
В регистре судоходства Украины указано, что Felina Development Lp – украинская компания
InformNapalm
По данным реестров Великобритании, одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге
InformNapalm
Зарегистрирована эта компания на Петра Белза
InformNapalm
Белз – человек близкий к Медведчуку
InformNapalm
Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах
InformNapalm
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".
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