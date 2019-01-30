Массовое мошенничество в Украине: сайты-фальшивки оставляют без копейки 

Фейковые платежные системы, несуществующие компании и липовые розыгрыши оставляют украинцев без копейки. На номера телефонов приходят СМС о якобы выигрыше крупной суммы, автомобиля или туристической поездки. Но после оказывается: чтобы получить подарок, придется "заплатить налог", "купить товар" или перевести депозит.

OBOZREVATEL пообщался с мошенниками и выяснил, как доверчивых украинцев оставляют без выигрыша и денег.

Вам повезло! Как разводят украинцев

"По результатам независимого розыгрыша вы стали владельцем авто Opel Mokko”, – СМС с подобным содержанием ежедневно получают сотни а то и тысячи украинцев. Чтобы получить приз, мошенники предлагают позвонить по указанному номеру телефона.

По одному из таких номеров обратился и OBOZREVATEL. Как оказалось, в сообщении указан обычный, не многоканальный номер телефона. Чтобы дозвониться, пришлось около 10 минут ждать, пока закончится предыдущий разговор.

По номеру телефона ответил якобы оператор компании.

– Меня зовут Андрей Викторович, я менеджер по работе с клиентами! Представьтесь, как вас зовут... – ответил мужчина с характерным говором. Заученная фраза далась ему с трудом, часть букв он не произнес, поэтому слова пришлось угадывать.

– Наша компания провела розыгрыш для повышения престижа платежной системы. Вы стали третьим победителем автомобиля Opel Mokko. Вы можете в течение трех дней забрать авто после оформления всех документов или в течение 15 минут получить денежный эквивалент в размере 507 тыс. грн…

После нескольких заученных фраз "оператор" предложил зайти на сайт платежной системы, пройти регистрацию и перезвонить ему. Узнать фейковый сайт не так уж и сложно. Соединение не защищено, а сам браузер сообщает о том, что "информацию могут использовать мошенники".

На веб-ресурсе якобы платежной системы Ukraine Cash провести платеж невозможно, также на сайте не оказалось названия юридического лица, часть страниц не открывались, а ссылки якобы на страницы системы в социальных сетях введут на главную указанных соцсетей.

Через пять минут после первого звонка "оператор" несуществующей системы перезвонил нам сам.

– Удалось ли вам пройти регистрацию? В случае отказа от выигрыша ваше место займет следующий за вами номер телефона…– предупреждает мужчина.

Чтобы пройти регистрацию, необходимо ввести серию и номер паспорта, адрес прописки. Разумеется, разглашать такую информацию не стоит. Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, как десятки украинцев стали жертвами мошенников, которые без их участия оформили на их паспорта микрокредиты в интернете.

Введя случайный набор цифр вместо номера паспорта, и вымышленный адрес, мы позвонили на "горячей номер", указанный на сайте. Трубку взял все тот же глотающий буквы "оператор".

– Чтобы закончить регистрацию в системе вам необходимо оплатить госпошлину в размере 1% от суммы выигрыша в любом терминале, – пояснил собеседник.

Что интересно, никакой "госпошлины" не существует. На самом деле, согласно Налоговому кодексу, украинцы обязаны с денежных призов, выигрышей в лотерею и т.п. платить подоходный налог в размере 18% и 1,5% военного сбора.

– Как только вы оплатите госпошлину в размере 5007 грн (на самом деле 1% от указанной суммы – 5070 грн – ред.), на вашу карту придет 507 тыс. грн, – убеждает "оператор".

Разумеется, на самом деле никакого розыгрыша не существует, как и самой платежной системы.

Украинцы часто становятся "жертвами" мошенников

По просьбе OBOZREVATEL эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев из компании 10Guards ознакомился с сайтом "платежной системы Ukraine Cash" и указал на основные маркеры, которые позволяют "вычислить подделку".

Нет системы шифрования трафика. Адрес сайта настоящей платежной системы начинается с "https://", в то же время фальшивки информацию не защищают.

Домен "однодневка". Сам сайт зарегистрирован в России 22 января 2019 года, то есть всего несколько дней назад. Проверить эту информацию можно на специальных сервисах.

Нет юридического названия компании. Вместо этого на сайте указан только адрес. Как удалось выяснить OBOZREVATEL, в указанном жилом доме зарегистрированы три компании, но не одна из них не является платежной системой.

Нет сертификата. Все платежные системы должны сертифицироваться по международным стандартам. Фейковые системы такого сертификата не имеют.

Запрашивают персональные данные. Платежная система для проведения акций никогда не будет при первой же регистрации запрашивать серию и номер паспорта, адрес реальной прописки.

"Онлайн-мошенничество в Украине развито довольно широко. Есть много вариантов: и с OLX, и через СМС от "полиции", "банка" и т.д. Мошенники бьют по эмоциям. Говорят, что близкий находится в опасности, что банковский счет могут закрыть, что вы можете выиграть огромную сумму. Иногда такие акции проводят параллельно с реальными акциями мобильных операторов, банков", – поясняет Якушев.

Номера телефонов своих жертв мошенники зачастую покупают. Списки контактов можно приобрести в интернете. Их собирают на сайтах с объявлениями, либо покупают реальные базы банков, почтовых операторов. Целью злоумышленников может стать любой украинец.

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