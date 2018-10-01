Илон Маск уйдет из Tesla: что нужно знать

Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla. Причиной этого стал нашумевший твит о том, что он хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции.

В материале Новое Время сказано, что согласно заявлению SEC, Маск должен покинуть свой пост в течение 45 дней после публикации документа. И он не имеет права вновь выдвигаться на него в течение ближайших трех лет.

Также, компания оштрафовала Tesla и Маска на $40 млн. Половину заплатит компания, а половину - лично Маск.

В сети уже начали гадать, что же это значит для Маска и Tesla? Поклонники уверены, что последствия будут символическими. Сумма штрафов ничтожна. Тот факт, что он покинет пост председателя совета директоров, тоже, по их мнению, не особо важен.

К тому же, Маск остается исполнительным директором компании. А слухи о том, что он будет снижать свою занятость в Tesla и так давно ходили. Маск не может разрываться между двумя компаниями, а SpaceX требует все больше внимания.

Многие эксперты отмечают, что Маск заигрался и все чаще отрывается от реальности. Достаточно вспомнить его неудачную шутку в адрес британского дайвера во время спасательной операции в Таиланде. Речь шла о детях, запертых в пещере, Маск предложил правительству Таиланда свою помощь, но его фантастическая подводная лодка оказалась невостребованной.

Изначально SEC требовала, чтобы Маск вообще покинул Tesla, а также - чтобы ему было запрещено занимать руководящие должности в публичных компаниях. Но в итоге он пошел на сделку, чтобы спасти свое будущее в Tesla и SpaceX.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Маск написал в Twiitter, что он хочет сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по $420 за штуку. После этих сообщений акции Tesla выросли в цене, однако в конце августа Маск написал, что компания останется публичной, и стоимость акций упала на 14%. Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.