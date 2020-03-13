"Это дно? Днище!" Цены на маски в супермаркете Украины шокировали сеть

Вспышка коронавируса в мире и объявленный Кабмином Украины карантин стали причиной панических настроений среди украинцев, а на этом сразу же решили заработать некоторые столичные супермаркеты.

Воспользовавшись паникой, торговцы взвинтили до небес цены на обычные марлевые повязки. Так, в Киеве есть магазины, где их продают по 115 гривен за пачку (по 5 повязок).

Судя по ценникам, речь идет о сети супермаркетов "Велика Кишеня". В магазине также указали, что это акционный товар, однако, где тут акция – догадаться тяжело. Между тем, похожие маски в аптеках без проблем продаются по 15 гривен, без ажиотажа, они есть в достаточном количестве.

Подобный "маркетинговый ход" крайне возмутил пользователей соцсети.

Людмила Лемещук коротко отметила: "Это днище...."

Евгений Середа подчеркнул: "Это Украина. Любое горе это возможность заработать. Так всегда было. С дна мы не поднимались."

"К сожалению", – согласился с ним автор поста Михаил Шнайдер.

Пользователь Manyatko Vavrik подтвердила также, что это "дно". "Всегда найдутся людишки, с убогой душонкой, и не факт, что этим ограничится. Будут скупать товары первой необходимости, а потом просто перепродавать! Есть граждане, думающие что они бессмертные и вечные)) ну- ну!", - отметила она.

Елена Осташ эмоционально написала: "Новые Санжары, львовские медики, поющие гимн, тернополяне с попом, молящиеся против приехавших из Китая, а теперь и медики, фармацевты украинский народ во всей красе. Ужас и стыд на весь цивилизованный мир".

Валентина Жадик отмечает, что на горе наживаются нередко: "И сейчас вот в Фейсбуке сайты появляются: 2 бутылочки геля для рук на спирте и 2 маски в подарок. Больше 100 евро стоит. Это вообще пипец".

Эдуард Петриков написал следующее: "У нас нет дна. Как у нормальных людей нет предела для развития и улучшения жизни. Только это два диаметрально разных направления - мы вниз, те вверх".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Всего уже три человека заболели.

Также по всей стране объявлен карантин. Власти решили закрыть большую часть пунктов пропуска на границе. Точное количество пока неизвестно, уточняется лишь, что их будет около 70%.

Карантинные мероприятия введены и в Верховной Раде. Туда будут допускать только нардепов, их помощников и сотрудников Аппарата.

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