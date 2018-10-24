Курс валют: доллар в обменниках подорожал

В Украине курс доллара в среду, 24 октября, вырос на 1 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,21 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 9 копеек и составил 32,47 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,14 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,30 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.