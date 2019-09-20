"Курс на 20": эксперт объяснил, что будет с долларом в Украине

Экономический эксперт Тарас Козак прогнозирует, что гривня продолжит укрепляться и дальше.

"Этот год нетипичный, и очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Возможно, будет несильная девальвация. Мой прогноз – 26,5 грн на конец года", – сообщил Козак в комментарии "Сегодня".

Однако, по его словам, это базовый прогноз. Он может отличаться и в одну, и в другую сторону.

"Если в страну по-прежнему будут заходить деньги нерезидентов и не будут выводиться, а Нацбанк будет позволять ревальвацию гривни и дальше, доллар может продолжать дешеветь", – заявил Козак.

Эксперт отметил, что к существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация

"Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю. Также если будет честная приватизация и бизнес – иностранный и украинский – начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно", – добавил Козак.

По его словам, если НБУ будет продолжать такую же политику, то украинцы смогут увидеть и доллар по 20 грн.

"Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс опустится", – резюмировал Козак.

К существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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