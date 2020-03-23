Главная Новости
23 марта • обновлено в 08:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине резко развернулся курс доллара: сколько стоит 23 марта

6.6т
Читать материал на украинском

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 23 марта составил 27,73 грн/$. Он подешевел на 6 копеек, евро же снизился в цене на 45 копеек до 29,63 грн.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Курс НБУ на 20 марта

  • 100 долларов США – 27,73 грн;

  • 100 евро – 29,63 грн;

Курс НБУ

Курс НБУ

скриншот

Курс НБУ

Курс НБУ

скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,2 грн/$, а покупают по 27,3 грн/$. Европейскую валюту продают по 30,3 грн/€, а покупают по 29,4 грн/€.

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,5 грн, а покупают за 27,4 грн.

Евро же в продаже стоит 29,5 грн, а в покупке – 29,4 грн.

Курс на межбанке

Курс на межбанке

скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,8 грн

Продажа – 28,0 грн

Евро

Покупка – 29,45 грн

Продажа – 29,83 грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют гривня доллар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Этого и следовало ожидать на фоне падения цены на нефть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги