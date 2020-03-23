В Украине резко развернулся курс доллара: сколько стоит 23 марта

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 23 марта составил 27,73 грн/$. Он подешевел на 6 копеек, евро же снизился в цене на 45 копеек – до 29,63 грн.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Курс НБУ на 20 марта

100 долларов США – 27,73 грн;

100 евро – 29,63 грн;

Курс НБУ скриншот

Курс НБУ скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,2 грн/$, а покупают по 27,3 грн/$. Европейскую валюту продают по 30,3 грн/€, а покупают по 29,4 грн/€.

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,5 грн, а покупают за 27,4 грн.

Евро же в продаже стоит 29,5 грн, а в покупке – 29,4 грн.

Курс на межбанке скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,8 грн

Продажа – 28,0 грн

Евро

Покупка – 29,45 грн

Продажа – 29,83 грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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