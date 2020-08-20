Доллар и евро опять подорожали: появился новый курс валют в Украине

В Украине в четверг, 20 августа, курсы основных валют подскочили по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 9 копеек – до 27,31 грн, а евро на 11 копеек – до 32,6 грн.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Курс НБУ на 20 августа

1 доллар США – 27,31 грн;

1 евро – 32,6 грн.

Курс доллара НБУ Сайт НБУ

Курс евро НБУ Сайт НБУ

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,3 грн/$;

Продажа – 27,6 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,2 грн/€;

Продажа – 32,8 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,41 грн/$;

Продажа – 27,53 грн/$.

Курс доллара в банках kurs.com

Евро:

Покупка – 32,45 грн/€;

Продажа – 32,6 грн/€.

Курс евро в банках kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,45 грн/$;

Продажа – 27,52 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,4 грн/€;

Продажа – 32,5 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара 18 августа снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот курс евро пошел вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).

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