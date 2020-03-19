В Украине доллар пробил новую отметку: сколько стоит

В Украине справочный курс доллара по отношению к гривне 19 марта составил 27,26 грн/$. Таким образом за он вырос в цене на 20 копеек за сутки, евро увеличился в цене на 7 копеек.
Об этом говорится в данных финансовых учреждений и НБУ.
Курс НБУ на 19 марта
100 долларов США - 27,26 гривен;
100 евро - 29,79 гривен;
Курс доллара в банках
При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,5 грн/$, а покупают по 27,3 грн/$. Европейскую валюту продают по 31,4 грн/€, а покупают по 29,5 грн/€.
Курс валют на 19 марта
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Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс на межбанке
Доллар продают за 27,41 грн, а покупают за 27,37 грн.
Евро же в продаже стоит 29,79 грн, а в покупке - 29,75 грн.
Курс валют на 19 марта
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.
Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше. Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина.
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