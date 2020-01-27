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27 января • обновлено в 09:05
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Доллар в банках заметно упал за выходные: сколько стоит валюта в Украине

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Национальный банк Украины в понедельник, 27 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,33 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, американская валюта подешевела на 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,84 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 35 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 24,48 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 13 копеек и составил 27,10 грн/€.

Национальный банк Украины в понедельник, 27 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,33 грн/$

Национальный банк Украины в понедельник, 27 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,33 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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