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11 февраля • обновлено в 09:23
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Доллар и евро ускорили падение: сколько стоит валюта в Украине

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Национальный банк Украины во вторник, 11 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,51 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,85 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 5 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках упал на 6 копеек – до 24,59 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 11 копеек и составил 26,98 грн/€.

Национальный банк Украины во вторник, 11 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,51 грн/$

Национальный банк Украины во вторник, 11 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,51 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина в 2019 году построила 80 товарных вагонов___ Россия 2800 вагонов___ В 28 раз больше
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