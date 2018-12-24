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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

Крым ― на грани: Россия обрекла полуостров на нищету

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Аннексируя украинский Крым, Россия наобещала жителям полуострова "золотые горы". Под влиянием российской пропаганды, крымчане поверили в лучшую жизнь: социальную и экономическую стабильность, высокие зарплаты и пенсии, низкие цены на продукты и коммунальные платежи, отсутствие бюрократии и развитие инфраструктуры.

Стали ли обещания реальностью ― узнавал OBOZREVATEL.

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Цены выше, зарплаты ниже

Россия тратит на аннексированный Крым примерно 2 млрд долларов в год, однако огромные дотации не спасают жители полуострова живут чем дальше, тем хуже. Даже "приукрашенная" статистика оккупантов говорит о глубоком кризисе.

Крымчане так и не увидели "больших" русских зарплат. Незаконные власти утверждают, что учителя на полуострове получают более $420, а на самом деле не более $300 со всеми надбавками.

Для сравнения, средняя зарплата в РФ $531, средняя зарплата в Крыму $387. В России учитель получает $495, а на оккупированном полуострове порядка $300. В среднем врач в Крыму получает на $60 меньше, чем в России $330.

Крым ― на грани: Россия обрекла полуостров на нищету

Крымчане возмущаются уровнем зарплат. В интервью OBOZREVATEL крымский блогер Леонид Кузьмин рассказал, что цены на продукты выросли в 2,5 раза, и это никак не компенсируется ростом уровня зарплаты.

"Если сравнивать с нынешними украинскими ценами, то несмотря на то, что где-то цены и совпадают, в основном в Крыму все дороже. Скажем, если в Украине персики летом были по 30 грн за килограмм, то в Крыму 120-150 рублей (50 -60 грн)", рассказал он

А вот уровень зарплаты оставляет желать лучшего: "Скажем, средняя зарплата в сфере образования от 15 до 18 тыс. рублей, (6-7 тыс. грн), а в медицине — где 20 тысяч (7,7 тыс. грн). И это у врача, который имеет категорию и опыт работы", говорит Кузьмин.

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По его словам, "обещания 2014 относительно больших зарплат так обещаниями и остались они не выполнены".

Но несмотря на полный провал экономической и социальной политики, российская пропаганда все же работает. Крымчане винят в проблемах местные власти, и считают, что президент РФ Владимир Путин просто не в курсе их проблем. Хотя все уже давно понимают, что любые процессы в России контролирует лишь один человек.

"Многие люди разочарованы тем, что их обманули: нет высоких зарплат, нет высоких пенсий, зато есть очень высокие цены. Но почему они продолжают рассуждать примерно так: "Местная власть плохая, а вот Путин хороший. Если он узнает о наших проблемах, то все исправит", отметил в разговоре с OBOZREVATEL экс-узник Кремля, который три года прожил в оккупации, заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.

Туристический бизнес на грани вымирания

В свою очередь, санкции ЕС и США также ударили и по крымскому туризму.

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Еще в 2013 году полуостров принимал около 6 млн отдыхающих, сейчас в 4 раза меньше. Это повлияло и на доходы местных жителей. Мелкий туристический бизнес практически умер. На плаву остались только крупные санатории и гостиницы, "спасенные" и "национализированные" оккупационной властью.

Не помог развития туризма и "легендарный" Крымской мост. С его открытием крымчане надеялись на увеличение потока туристов, однако реалии оказались совсем иными.

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"Люди положительно реагировали на его открытие, потому что верили: этот мост улучшит связь с материком продукты подешевеют, туристы поедут. Надеялись, что Крым оживет. При том, что он жил, а с 2014 года начал чахнуть", рассказала OBOZREVATEL крымчанка Илона Карачан.

Автомобильный трафик на Крымском мосту, лето 2018

Автомобильный трафик на Крымском мосту, лето 2018

Twitter блогера RoksolanaToday & Крым

Автомобильный трафик на Крымском мосту, лето 2018

Автомобильный трафик на Крымском мосту, лето 2018

Twitter блогера RoksolanaToday & Крым

"Но толп туристов нет. Скажем, Симеиз (курортный город, Ред.): набережная работает но людей нет, не открыт ни кафе, автостанция пуста ни людей, ни машин, ни рейсового автобуса", - говорит она.

Из-за отсутствия туристов владельцы отелей и ресторанов начали массово выезжать из курортных городков. Бизнес пытаются перепродать, или сдать в аренду, сказала крымчанка.

Евпатория, июль 2018

Евпатория, июль 2018

Twitter блогера RoksolanaToday & Крым

Евпатория, июль 2018

Евпатория, июль 2018

Twitter блогера RoksolanaToday & Крым

Автовокзал в городе Судак, август 2018

Автовокзал в городе Судак, август 2018

Twitter блогера RoksolanaToday & Крым

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Производство стремительно падает

Из-за санкций и экономической нестабильности в России, большинство отраслей Крыму в 2018 году продемонстрировали или стагнацию или падение. Например, производство автотранспортных средств упало на 71%, оборудования на 52%, мебели на 36%, металлургических изделий на 28%.

Треть всех крымских предприятий убыточна, но в отдельных регионах полуострова сложилась катастрофическая ситуация. Например, с убытками работали 60% организаций Судака и Нижнегорского района, 67% предприятий Ленинского района и 75% Раздольненского района. А в Армянске уровень убыточности достиг 100%.

Наибольшие экономические провалы демонстрирует сфера внешней торговли внешний товарооборот Крыму по сравнению с 2013 годом сократился в 21 раз. При этом экспорт упал почти в 31 раз, а импорт в 16,4 раза.

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Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабам пытаются внушить, что на Планете существует место, где люди живут хуже чем они.
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