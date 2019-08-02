Крупный скандал в Ощадбанке: друг Яценюка пролез в правление без конкурса

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышному еще на 5 лет без проведения конкурса на должность.

Об этом сообщает Финревизор в материале для OBOZREVATEL. По его данным, о самом назначении умолчали в финансовом учреждении.

Автор отмечает, что Пышный является ближайшим соратником главы "Народного Фронта" Арсения Яценюка. По его данным, на своей должности Пышный способствовал выведению 40 млн долларов соратником "Народного Фронта" Игорем Котвицким.

"Запомнился же г-н Пышный только бурным пиаром с огромными совершенно необоснованными бюджетами, а также попыткой автоматизировать банк с не менее огромными бюджетами. Результатом таких огромных трат почему-то оказался пшык", – сказано в статье.

Автор отмечает, что именно Ощадбанк продемонстрировал самый низкий показатель рентабельности капитала – 0,6% при самом высоком уровне проблемных кредитов – 63%.

"Для сравнения – и чтобы не было спекуляций не тему, как госбанком сложно управлять эффективно – доходность на капитал Укргазбанка в 2018 году составила 13,5%, а ПриватБанка – 46,5%. Чудеса автоматизации можно описать одним фактом – при завершении срока действия карты только в "Ощаде" клиент должен открыть – внимание – новый счет. То есть несмотря на колоссальные бюджеты банк оказался неспособен сделать самую простую вещь - разделить карточный и личный счет клиента", – сказано в статье.

Андрей Пышный

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля "Ощадбанк" отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд гривен.

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