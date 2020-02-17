Туалетная бумага в дефиците: коронавирус обвалил экономику Китая

Из-за вспышки коронавируса один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC снизил прогноз по темпам прироста реального ВВП Китая в I квартале с 5,8% до 4,1%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Бушующая в стране болезнь негативно повлияла и на другие экономические показатели КНР.

Так, Центральный банк Китая снизил ставку на среднесрочные кредиты до 3,15% годовых для преодоления экономического ущерба.

Коронавирус обвалил экономику Китая Коллаж

Регулятор рынка ценных бумаг существенно ослабил требования для выхода предприятий на биржу, акции местных брокеров мгновенного отреагировали существенным ростом котировок.

В стране существенно упало количество пассажирских путешествий. 16 февраля их было только 12,37 млн – на 80,6% меньше, чем год назад.

Автомобильный трафик в столице Китая Пекине facebook.com/volodymyr.kompaniiets

По предварительным прогнозам, продажи новых автомобилей упадут в КНР на более чем на 10% в I квартале.

Помимо этого, в Сингапуре и Гонконге наблюдается недостаток в розничной продаже туалетной бумаги. Bloomberg даже назвал это средство гигиены новой валютой в этих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Компаниец рассказал о росте цен в Китае из-за коронавируса.

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