"Под крышей России": в "ДНР" нагло передрали известный бренд ради бизнеса

В ОРДЛО оккупанты без ведома американского телеканала HBO использовали идею популярного сериала "Игра престолов" для производства мороженого.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Tim Zlatkin. Он отметил, что террористы даже не удосужились обратиться за разрешением к правовладельцам.

"В фэйковой недореспублике обновили линейку мороженого. Нет, телеканал НВО им не давал права на использование торговой марки, идеи, слогана, образов и... Вообще никакого разрешения. Просто втупую юзают известный бренд и ниипет. Островок возможностей для бизнеса под крышей России", - написал он.

Судя по фото, дизайнеры использовали самые популярные образы сериала и слоганы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" рассказали о провале масштабного проекта. "Донецкий электротехнический завод" с февраля простаивает без работы, а единственный трамвай, который предприятие должно было изготовить, так и не был до конца собран.

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