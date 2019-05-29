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Какие трудовые гарантии и права у беременных в Украине: разъяснение юриста

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Хотя Верховная Рада Украины провалила законопроект о сокращении рабочего дня для беременных, у женщин остается право согласовать этот вопрос непосредственно с работодателем.

Подробное разъяснение в эфире ObozTV дал юрист Вячеслав Коломийчук. Он перечислил основные гарантии и трудовые права беременных и молодых матерей в Украине по действующему законодательству.

"Работодатель обязан удовлетворить желание беременной о ее переводе на более легкую работу, установлении более гибкого графика или сокращении рабочего времени. Это по желанию женщины. Законодательная инициатива (которую не поддержали. – Ред.) предлагала установить это как обязанность работодателя", – объяснил юрист.

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Помимо этого, он выделил еще четыре основных момента.

1. Работодатель не имеет права отказать беременной в приеме на работу только из-за того, что она ждет ребенка.

"Но есть юридический нюанс: очень сложно доказать, что женщина получила отказ именно по причине своей беременности", – обратил внимание Коломийчук.

2. Беременные и матери детей до 3 лет не могут быть уволены с работы при любых обстоятельствах.

"Только один случай предполагает возможность увольнения – это полная ликвидация предприятия", – уточнил юрист.

3. Беременных и молодых мам запрещено привлекать к работам в ночное время, к внеурочным работам, работам в выходные дни, направлять в командировки.

"Запрещено в целом давать им любую сложную работу, последствием которой могут быть эмоциональные или физические перегрузки", – подчеркнул эксперт.

4. Если во время беременности женщины заканчивается срочный трудовой договор, то работодатель обязан трудоустроить ее на другую должность.

Беременные имеют право на более легкую работу

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Baby&Child

Ранее OBOZREVATEL писал о новшествах, которые готовит украинцам проект нового Кодекса законов о труде (КЗоТ).

Документ уже принят в первом чтении и поддержан правительством. Однако, скорее всего, поставить точку придется уже обновленному парламенту. Новый проект КЗоТа затрагивает такие важные вопросы, как удаленная работа, трудовые отношения временных работников, увеличение длительности отпуска и предоставление дополнительных гарантий беременным.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРабота в УкраинеБеременность
Персона
Вячеслав Коломийчук
Место
Украина
Теги
беременностьТрудовой кодексработа
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