"Как в США": зарплаты чиновников в Украине предложили радикально изменить

Украина должна по примеру США выработать единый принцип начисления зарплат и премий чиновникам и установить верхний порог денежных выплат, которые могут получать госслужащие.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV финансист Алексей Кущ, комментируя информацию о доходах членов Кабмина Украины за январь 2020 года.
Как отметил финансист, сейчас идет "хаотическое начисление зарплат на фоне полного законодательного вакуума".
"На сегодняшний день законодательство не ограничивает верхнюю планку тех выплат, которые могут себе начислять, например, топ-менеджеры государственных компаний – в виде бонусов, премий и так далее", – подчеркнул он.
Эксперт привел в пример зарплаты чиновников в США. По его словам, там "есть очень четкая матрица – таблица 15 на 15 квадратов".
"Каждый чиновник может пройти на своей должности 15 уровней в зависимости от роста своей квалификации, лояльности, личных достижений. Кроме того, он еще может подниматься по карьерной лестнице, и этих ступенек в карьерной лестнице тоже может быть примерно 15. Получается, что находясь на своей должности, но показывая лояльность, показывая хорошие результаты труда, чиновник может увеличить свою зарплату, например, от 25 до 75 тыс. долларов в год. А если он будет еще и подниматься по карьерной лестнице на эти 15 ступеней, то его зарплата может вырасти от 25 до 170 тыс. долларов в год – это примерно заработная плата министра финансов США", – рассказал Кущ.
По словам финансиста, в Украине заработки госслужащих должны формироваться по четкой матрице, высокую зарплату чиновник должен заслужить реальными результатами своего труда.
"Должна быть обязательно ограничена верхняя планка выплат государственным чиновникам и работникам государственных компаний. Этот ограничитель должен составлять 10-кратный размер средней зарплаты по стране. Если в Украине средняя зарплата 12 тыс. грн, то государственный чиновник или работник государственной компании в месяц не может получать больше 120 тыс. грн с учетом всех премиальных, доплат, бонусов", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать как минимум 80 тыс. грн.
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Министр образования Анна Новосад заявила, что ей не хватает зарплаты в 36 тыс. грн, чтобы думать о будущем и о создании семьи.
Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства. В Кабмине подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.
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