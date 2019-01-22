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/Новости экономики

"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал

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В буфете украинского курорта "Буковель" стакан компота стоит 50 грн. В сети возмутились подобными ценами и сравнили их с московскими.

Фотографию с кафе "Буковеля" обнародовал на своей странице в Facebook адвокат Игорь Серков. Он также подчеркнул, что совладельцем курорта является нардеп и кандидат в президенты Украины Александр Шевченко.

"Друзья, Вы его знаете. Его реклама по всем каналам постоянно идёт - в вышиванке в кругу семьи и простых людей рассказывает, как в несколько раз снизит цены на продукты питания, как повысит социальные стандарты, как нынешняя власть грабит простых украинцев. Присмотритесь пожалуйста на фото и обратите внимание на "народную" цену компотика в скромном буфете курорта "Буковель"! И сделайте выводы сами...", - написал Серков.

Цены в "Буковеле"

Цены в "Буковеле"

facebook.com/i.sierkov

Ситуация вызвала волну злости в сети. Многие посетовали на тот факт, что при таких ценах отдыхать украинцам дешевле за границей, нежели в родной стране.

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"А я думаю, откуда у него такие деньги для такой рекламы, а он такие цены сдирает с людей и туристов! Очень "порядочный" кандидат в президенты!!!", "Ну так все верно! Если есть деньги на поездку в "Буковель", то 50 грн - это мизер для таких людей!", "Я у них кофе пил за 50 грн в 2012 году. Интересно, сколько сейчас он стоит", "Есть хорошая поговорка - у кого нет денег на "Буковель", едут в Австрию кататься", "Цены как в Москве", - написали в комментариях.

"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал
"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал
"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал
"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал
"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал
"Как в Москве!" Украинский курорт попал в громкий скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" в шесть раз подняла цену на коллективное бронирование билетов, чем вызвала волну негодования среди пользователей сети.

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Место
Украина
Теги
соцсетицены на отдыхскандалыКурорт Буковель
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
Если человек готов потратить 1120 гривен (цена дневного ски-пасса), то на компот 50 гривен найдет. Я поражаюсь комментаторам. А что, в каком-нибудь аквапарке стакан минералки дешевле стоит? Или в кинотеатре за поп-корн можно платить 100 гривен, а на гонолыжном курорте нет?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сволочь ....... не быть этому пустозвону президентом
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