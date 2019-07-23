Как получить повышение: эксперты дали главные советы

Бизнес-корреспондент Джейми Робертсон заявил, что есть ряд хороших способов просить о повышении зарплаты.

"Вам нужно просить больше – а это значит, что вам придется вести переговоры с человеком, который платит вам зарплату. Это пугает многих людей. Однако на самом деле бояться не стоит", – пишет он для BBC.

Главное, по его словам, исследовать рынок: нужны серьезные причины для повышения зарплаты – достигнутые цели продаж, подписанные контракты, выполненные задания и тому подобное.

"Зайдите на сайт сравнения заработной платы или поговорите с агентством по подбору персонала или с отделом кадров у вас на работе, чтобы узнать, какой именно должна быть плата за вашу работу... Помните, что тот, кто решает, сколько вам платить, может знать на удивление мало о том, что именно вы делаете – особенно в крупной организации", – подчеркнул Робертсон.

Кроме того, важно выбрать правильное время. Например, после успешного завершения проекта.

Также необходимо быть уверенным. Эксперты советуют работникам во время разговора сидеть прямо и смотреть шефу в глаза.

"Ключевое в этом разговоре доверие, поэтому говорите медленно и рассудительно и используйте язык жестов, чтобы акцентировать то, о чем говорите, если вам это характерно" – говорится в сообщении.

Важно выбрать правильное время, например, после успешного завершения проекта Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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