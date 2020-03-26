Сократить финансирование: Кабмин предложил радикальные изменения в госбюджет

Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020, которые предусматривают увеличение дефицита.

Об этом сообщил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. По его словам, речь идет о предложениях Кабмина, которые они направили руководству Верховной Рады.

Внеочередное заседание Кабмина предположительно состоится 26 марта. На нем рассмотрят пакет решений для подготовки секвестра (урезание расходов) бюджета и введения чрезвычайного положения.

Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы вынесут вопросы на голосование. В правительстве планируют урезать "неэффективные статьи расходов". Речь идет о больших зарплатах для топ-чиновников, премиях и других незащищенных статьях бюджета.

Бюджет Украины

По словам Гончаренко, предложения Кабмина следующие:

1. Уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн

2. Увеличить расходы на 96 млрд грн

3. Таким образом дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза

4. Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего идёт речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн

5. Создать в госбюджете стабилизационный фонд на 124 млрд грн, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме

6. Урезать все программы развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТО на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.

7. Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн

8. Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги

9. Урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

10. Обнулить финансирование местных выборов-2020

Позже нардет от БПП Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что в Верховной Раде проходит встреча руководства парламента, фракций и правительства.

"Обсуждаем полученные поздно ночью предложения Кабинета министров по стабилизации экономики. Правительство признает, что потери для бюджета в результате коронавируса будут очень серьезные, и предлагает существенное сокращение расходов по всем статьям и созданию стабилизационного фонда", – написала она.

По словам Геращенко, также обсуждается повестка дня внеочередной сессии Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает секвестр бюджета в размере 50 млрд грн. В первую очередь планируют урезать все премии, высокие зарплаты, неэффективные программы и незащищенные статьи расходов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!