Изменения в Трудовой кодекс вступили в силу: какие "сюрпризы" ждут украинцев

В Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей)".

Он был опубликован 1 февраля в газете "Голос Украины", а согласно закону, вступает в действие со следующего дня после опубликования.

Его целью является уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций, пишет "Укринформ".

Согласно закону, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет караться штрафом в десятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение 2 лет со дня его обнаружения вводится штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влекут штраф в двукратном размере минимальной заработной платы; несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к выполнению обязанностей, предусмотренных законами "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение иных требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое.

В случае уплаты юридическим или физическим лицом - предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, такое постановление считается выполненным.

В случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

В партии "Слуга народа" поправки в КЗоТ объяснили тем, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Также известно, что в партии "Слуга народа" идет работа над новым вариантом Трудового кодекса. По данным СМИ, документ предлагает урезать больничные и пересмотреть отпуска, упростить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий. А также перейти на трудовые договора, узаконить 12-часовой рабочий день и убрать профсоюзы.

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