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26 марта • обновлено в 13:50
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Изменения в бюджет из-за коронавируса: нардепы выступили с жесткой критикой

1.3т
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Представители всех фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения Кабмина об урезании расходов по отдельным статьям Госбюджета-2020.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка, депутаты раскритиковали предложение правительства урезать государственные расходы для создания стабилизационного фонда.

"Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому выводу, что без согласования парламентом эти изменения в том виде, в котором их предложило правительство, приняты не будут", – сообщил Железняк по итогам совещания с правительством, которое состоялось 26 марта.

Вместе с тем, некоторые депутаты считают, что предложение правительства по изменению бюджета – нереалистично. В частности, об этом сообщила депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Бюджет-2020 могут урезать

Бюджет-2020 могут урезать

"Правительство признает, что бюджет недополучит значительные средства, поэтому планирует сократить наполовину доходную часть бюджета, и при этом втрое увеличить дефицит бюджета", – отметила она.

Справка: Соответствующие предложения правительство готовит в связи с экономическим кризисом, который вызвала пандемия коронавируса и карантинные мероприятия, связанные с ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020, которые предусматривают увеличение дефицита бюджета в 4 раза, сокращение финансирования развития образования и регионов.

Ранее в Офисе президента сообщали, что правительство планирует уменьшить государственные расходы на 50 млрд гривен, в том числе по некоторым культурными программами снижения составит 70-100%.

Также с целью экономии бюджетных средств могут уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен. При этом раньше официально говорилось, что они будут платиться в полном объеме.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Госбюджет-2020
Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Теги
бюджет Верховная Рада Украины
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