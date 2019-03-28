Из банка "Киевская Русь" вывели 42 млн при помощи бабушки

Руководство банка "Киевская Русь" продало недвижимость в Борисполе за 42 млн гривен перед введением временной администрации с помощью бабушки.

Об этом рассказала директор департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мисник, говорится в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, покупателем оказалась 86-летняя женщина, паспортные данные и ИНН которой использовались во время процедуры купли-продажи. Регистрация права собственности на объект состоялась почти в полночь за сутки до введения временной администрации.

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Расчет осуществлялся деньгами старушки, которые находились на ее счету, но были предметом обеспечения по кредитным обязательствам заемщика банка – ООО "Компания "Высшая школа рекламы". С согласия банка средства были выведены из-под залога и направлены на оплату имущества. Сейчас продолжаются судебные процессы по признанию этих сделок фейковыми.

Вывод активов через фиктивные или подставные субъекты хозяйствования активно проводился путем кредитования. Банк выдал кредиты на 1,28 млрд грн, что составляет примерно треть портфеля учреждения. Часть выдавалась под залог ценных бумаг, стоимость которых составляла 468 млн грн, а оценочная составила около 100 тыс. грн.

Банк "Киевская Русь" Forbes

Мусорные ценные бумаги использовались для вывода средств из банка или предоставления банку в качестве залога по кредитам. Из-под залога выводилось высоколиквидное обеспечение в виде недвижимости и имущественных прав.

Большое ущерб был нанесен путем вывода средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft в размере 1 млрд грн ($44 млн). В июле 2015 года были списаны деньги в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, конечным бенефициаром и фактическим владельцем которой был основатель банка – Виктор Братко.

"Еще одной особенностью является то, что мошеннические действия совершал не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений. В частности, директор и заведующий кассы одного из отделений подделали документы на выдачу наличных карточных счетов на около 500 клиентов. Таким образом, было похищено 14 млн грн", – сказано в сообщзении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков. В частности, из "Киевская Русь" вывели 44 млн долларов.

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