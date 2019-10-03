Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев умеет очень красиво съезжать с темы. На днях у себя в Фейсбуке он жестко разнес журналистов за публикацию (вполне себе очевидной, да) информации о связях с Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом. Но как говорится, что один раз попало в сеть, так никогда из нее и не исчезнет.

Все в курсе, да и сам Гетманцев не отрицает, что является одним из сооснователей компании, которая занимается распространением лотерей "М.С.Л.". По данным ряда авторитетных СМИ, лотерейный оператор неформально контролируется экс-регионалом Хомутынником и не менее скандальным "фронтовиком" Сергеем Пашинским.

Сам Гетманцев фактически признался в том, что лотерейный бизнес под его "крышей" работал в тени. При этом он конечно же уточнил, что схемы с юридической точки зрения были абсолютно легальными. А, кстати. Юристы-авторы схем тоже были от него. Таким образом у лотереного оператора накопился налоговый долг на 250 млн грн. Но и это еще не вишенка на торте.

Также Гетманцев был помощником однопартийца Хомутынника, нардепа от Партии регионов Владимира Сивковича. А сейчас через него проходят все финансовые законы. В частности, Рада приняла его собственный законопроект, предусматривающий введение обязательной регистрации расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей на едином налоге.

Гетманцев и Хомутынник

И тут получается совсем интересно – официально же Гетманцев декларирует целью законопроекта легализацию бизнеса. Но пахнет это все дело еще одним способом заработать на поборах. С Хомутынником вместе.

Сейчас схема выглядит примерно так:

бизнес, который пользуется РРО, обязан платить 1 грн в день якобы за информационный эквайринг;

деньги передают не напрямую налоговикам, а сторонним фирмам;

разрешение заниматься эквайрингом выдали двум компаниям, которые связаны с окружением Януковича и Хомутынника;

ежемесячно за счет скрытых поборов предприниматели платят десятки миллионов гривен;

Таким образом Гетманцев своим законом обяжет устанавливать РРО практически всех бизнесменов, и каждому из них придется отдавать "дань".

Так возникает вопрос. Зачем сотням тысяч компаний платить хотя даже и по 1 гривне, но регулярно это уже миллионы гривен, за простую передачу данных? В налоговой при этом вообще не понимают, в чем суть такой операции. Господин Гетманцев, если вы такой борец с теневым бизнесом и закон о РРО примут во благо – так снизьте плату за эквайринг до чисто символической – одной копейки. Тогда и эту "перемогу" официально запишут на Ваш счет. А пока – наблюдаем.

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