"Идол украинской коррупции": раскрыты масштабы откатов в "Укравтодоре"

Масштабы коррупции в "Укравтодоре" – одни из крупнейших в Украине, и руководитель ведомства Славомир Новак должен быть в курсе происходящего.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Павловский.

"Укравтодор" – это, наверное, идол украинской коррупции на сегодняшний день. Потому что 1 км дороги стоит 3 млн гривен. И если мы убираем на дорожной поверхности какой-то сантиметр определенного слоя – мы зарабатываем на этом очень хорошие деньги", – рассказал Павловский.

Он отметил, что именно по этой причине дороги часто делают некачественно.

"Она разрушается, не переживает морозы, жару. И идет необратимый процесс, по круговой поруке. Каждый год кладут новую дорогу, и каждый год мы возвращаемся к этой теме", – напомнил эксперт.

По словам Павловского, компании-монополисты в дорожной сфере берут на себя более 50% объемов работы, поскольку этот бизнес "приносит колоссальные деньги".

"Мне говорили ребята, которые непосредственно с этим связаны – чтобы добиться хотя бы участия в тендере, нужно пройти не один круг ада. И всегда одна и та же компания выигрывает большие тендеры. Например, как дорога Киев-Одесса – а это 500 км дороги. Или Киев-Чоп", – добавил он.

На вопрос ведущего, знает ли об этом руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, эксперт ответил:

"Я уверен, что он сидит на каких-то откатах. Человек, который руководит таким большим процессом, должен знать все тонкости этой работы. Он должен понимать, что 100 км дорог будет стоить 300 млн гривен. И если эта дорога некачественная, если она разрушается в течение года – значит ее положили неправильно, не по технологиям. Значит, должен быть ответственный. Значит, должно быть увольнение. А мы этого практически не видим".

Павловский уточнил, что дел о коррупции в дорожной сфере за последние годы было открыто немало. Но людей, которых посадили – единицы.

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак ukravtodor.gov.ua

Напомним, экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак в октябре 2016 года получил украинское гражданство и был назначен и.о. главы "Укравтодора".

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года правоохранительные органы Киева разоблачили руководство "Укравтодора" в нанесении ущерба государству в размере более 220 миллионов гривен.

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