''Больше не хотят Путина'': в развале экономики России нашли скрытую угрозу

В России кардинально поменялось восприятие населением политики президента Владимира Путина. Большинство участников последнего опроса высказались о том, что его действия приводят к распаду экономики.

Такие данные приводит в своем материале агентство Bloomberg. Отмечается, что в последнее время в России зафиксировали мощное стремление к переменам, даже если они повлекут за собой риски. В статье указано, что это стремление пересилило господствовавшую долгое время тягу россиян к стабильности.

"Между тем россияне, которые с радостью встретили авторитарного Путина после короткого периода плюрализма и демократии в 1990-х годах, больше не хотят видеть во главе России "сильного лидера". Только 7% членов фокус-групп хотят видеть во главе страны сильного лидера, тогда как 80% начали требовать не столько порядка, сколько справедливости", - сказано в материале.

По мнению автора материала, та справедливость, которой хотят россияне, связана не столько с западной концепцией равенства перед законом, сколько с экономическим равенством.

Новости Россию ждут крайне тяжелые времена

"Респонденты из фокус-групп требуют бесплатного здравоохранения и образования, ограничений на иммиграцию и достаточно низкого пенсионного возраста — в противовес решению Путина повысить его. Они злятся на элиту, которая, как они считают, крадет национальное богатство. В фокус-группах только 20% респондентов согласились с тем, что Россия — великая держава. 49% считают, что Россия — это нечто среднее между великой страной и отсталой", - сказано в статье.

Таким образом, автор делает вывод, что с точки зрения опрошенных россиян, военная мощь и богатая история не имеют почти никакого значения в отсутствие процветающей, современной, социально ориентированной экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин считает, что экономика страны пройдет низшую точку роста в I квартале 2019 года на фоне решения о повышении НДС.

Как стало известно, из-за санкций в России уже приготовили план отказа от доллара.