|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Может быть дефолт!" Порошенко назвал угрозу приватизации ПриватБанка

1.2тЧитать материал на украинском

Попытка приватизировать национализированный "ПриватБанк" может привести к новому кризису и срыву сотрудничества с Международным валютным фондом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко о время встречи с представителями бизнеса в Киеве. Трансляцию вели на странице украинского лидера в Facebook. По его мнению, резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов.

"Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка национализации "ПриватБанка",… задний ход вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности для курса и может потянуть за собой новый кризис", - сказал Порошенко.

Новости
"ПриватБанк" временно отключал "Приват24": что произошло

ПриватБанк

ПриватБанк

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация "ПриватБанка" будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения