"Может быть дефолт!" Порошенко назвал угрозу приватизации ПриватБанка

Попытка приватизировать национализированный "ПриватБанк" может привести к новому кризису и срыву сотрудничества с Международным валютным фондом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко о время встречи с представителями бизнеса в Киеве. Трансляцию вели на странице украинского лидера в Facebook. По его мнению, резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов.

"Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка национализации "ПриватБанка",… задний ход вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности для курса и может потянуть за собой новый кризис", - сказал Порошенко.

ПриватБанк Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация "ПриватБанка" будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

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