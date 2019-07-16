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Гриценко объяснил, как Украине получить самые большие прибыли от экспорта

1.1т Читать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Украина должна экспортировать не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью ради получения наибольших прибылей.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Минагрополитики сейчас отчитывается о рекордном экспорт зерна 50,4 млн тонн. Но не зерно нам надо экспортировать, Украина должна производить и экспортировать продовольственную продукцию, готовые товары с высокой добавленной стоимостью. Потому что колония экспортирует зерно. Я хочу, чтобы мы были продовольственной метрополией. Чтобы мы экспортировали, а прежде всего производили для себя, аграрную продукцию, чтобы добавленная стоимость, предприятия, наука были не в Германии или в Израиле, а были у нас. Чтобы в селах была молодежь, а не только доживали пенсионеры, чьи дети выезжают в города или по миру в поисках работы", – пояснил Гриценко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 43% украинцев считают, что в следующем составе верховной рады должен быть Гриценко.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Экономика Украины Экспорт
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