Государство продаст отель "Днепр" в центре Киева за $10 млн

Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже отеля "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева.
Стартовая цена объекта составит около 10 миллионов долларов. Аукцион запланирован на весну 2020 года, сообщила пресс-служба ФГИ.
"В этом году мы планируем завершить процедуры приватизации на пяти крупных объектах, но уже весной этого года будет выставлен на аукцион отель "Днепр", – говорится в заявлении.
Представители ведомства отметили, что компания, которая приватизирует отель, сможет принять участие в инвестиционной программе государства и не платить налоги с прибыли в течение 5 лет.
В конце прошлого месяца Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, принадлежащих Государственному управлению делами.
Что еще приватизируют:
Отель "Украина";
Комплекс "Пуща-Водица";
"Конча Заспа";
Ликеро-водочный завод.
Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.
Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.
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