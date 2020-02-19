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19 февраля • обновлено в 15:27
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Государство продаст отель "Днепр" в центре Киева за $10 млн

1.3т
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Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже отеля "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева.

Стартовая цена объекта составит около 10 миллионов долларов. Аукцион запланирован на весну 2020 года, сообщила пресс-служба ФГИ.

"В этом году мы планируем завершить процедуры приватизации на пяти крупных объектах, но уже весной этого года будет выставлен на аукцион отель "Днепр", – говорится в заявлении.

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Представители ведомства отметили, что компания, которая приватизирует отель, сможет принять участие в инвестиционной программе государства и не платить налоги с прибыли в течение 5 лет.

В конце прошлого месяца Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, принадлежащих Государственному управлению делами.

Что еще приватизируют:

  • Отель "Украина";

  • Комплекс "Пуща-Водица";

  • "Конча Заспа";

  • Ликеро-водочный завод.

Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева

Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина Киев
Тег
Фонд государственного имущества Украины
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