Государство продаст отель "Днепр" в центре Киева за $10 млн

Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже отеля "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева.

Стартовая цена объекта составит около 10 миллионов долларов. Аукцион запланирован на весну 2020 года, сообщила пресс-служба ФГИ.

"В этом году мы планируем завершить процедуры приватизации на пяти крупных объектах, но уже весной этого года будет выставлен на аукцион отель "Днепр", – говорится в заявлении.

Представители ведомства отметили, что компания, которая приватизирует отель, сможет принять участие в инвестиционной программе государства и не платить налоги с прибыли в течение 5 лет.

В конце прошлого месяца Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, принадлежащих Государственному управлению делами.

Что еще приватизируют:

Отель "Украина";

Комплекс "Пуща-Водица";

"Конча Заспа";

Ликеро-водочный завод.

Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

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