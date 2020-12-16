Налоги в Украине могут снизить почти на 20%

В Украине могут объединить единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц и военный сбор в единый платеж и снизить ставку по ним до 25%.

Как заявил в интервью "Сегодня" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, началась подготовка законопроекта, который предусматривает налоговые новшества.

Так, сейчас ставка ЕСВ составляет – 22%, НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5%. В общем сумма выплат по этим налогам сейчас составляет 41,5%. Новый же законопроект предлагает снизить налоговую ставку до 30% в 2022 году и на 1% опускать ее каждый год, пока она не достигнет 25%.

"У нас в комитете уже разработан законопроект, и я думаю, что мы в ближайшее время его представим обществу. Этот проект предполагает объединение единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц и военного сбора в единый платеж. При этом мы бы уменьшили эффективную ставку налогообложения фонда оплаты труда. Сейчас эффективная ставка составляет 34%. Мы предложили бы выйти на 30% с понижением ее каждый год на 1% – до 25%", – пояснил нардеп.

Гетманцев также анонсировал расширение налоговых вычетов (уменьшение налогооблагаемого дохода), что должно стимулировать граждан подавать декларации. Но есть условие – ими можно будет воспользоваться только при подаче декларации.

"Мы предлагаем ввести налоговый вычет, например, для туристических поездок внутри страны, для учебы за границей и т. д. Для тех, у кого в составе семьи есть человек старше 80 лет, тоже предлагается уменьшить налогооблагаемую базу на размер минимальной зарплаты. Это, с одной стороны, позволит уменьшить налоговую нагрузку на людей, а с другой стороны – заставит людей вести свою финансовую историю, как это делают во всех экономически развитых странах", – пояснил глава финансового комитета.

Каждый работающий украинец должен отдавать часть заработанных денег на содержание пенсионеров. Деньги поступают в Пенсионный фонд и сразу же раздаются. Из-за внедрения коронавирусных ограничений и поблажек для плательщиков ЕСВ в Пенсионный фонд в апреле поступило почти на 1 млрд меньше, чем в апреле 2019 года.

Расходы фонда превысили доходы почти на 5 млрд грн. Всего же в течение 13 лет фонд задолжал украинской казне почти 50 млрд грн. И эта сумма будет только расти.

Таким образом озвученные Гетманцевым инициативы могут стоить бюджету миллиардов недополученных доходов. Поскольку в Украине очень высокий процент теневого бизнеса и даже сейчас 40% налогов платят с минимальной зарплаты – 5000 грн.

Напомним, Налоговый кодекс позволяет украинцам в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине около миллиона предприятий платят зарплаты в "конвертах". 20% всего населения работают неофициально. Потери Пенсионного фонда от этого составляют около 25-27 млрд гривен.