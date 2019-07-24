Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Газовая война с Россией: в "Нафтогазе" озвучили сумму "побед" Украины

1.5т Читать материал на украинском

НАК "Нафтогаз-України" в судебных спорах с российским монополистом "Газпромом" по транзиту газа уже добился 56,7 млрд долларов компенсации.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко. "Смотрю, что после выборов все пишут что-то умное. Попробую и я что-то написать. О выводах из своего собственного опыта успешных и неуспешных изменений… Изменения в отношениях с "Газпромом", положительный эффект от которых для Украины уже составил более 56,7 млрд долларов", - написал он.

По его словам, это и решения Стокгольмского арбитража, и налаживание поставок газа из Европы когда "Газпром" прервал свои поставки.

Новости
"Газпром" против "Нафтогаза": суды Европы встали на сторону Украины

"И создание конкурентного оптового рынка газа, и приближение стандартов корпоративного управления к европейским стандартам в 2014-2018 годах", - заключил Витренко.

Газовая война

Газовая война

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
14
54
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Победа за победой, а счета пополнились?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Премии снова выписали? Мамочке отправил? А деньги то в Газпроме как были так и остались, вот незадача то)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Питон Каа
Питон Каа
А сколько охулиардов реально получит Украина? Правильно - ноль целых, хрен десятых. Еще и должна останется.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel