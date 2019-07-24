Газовая война с Россией: в "Нафтогазе" озвучили сумму "побед" Украины

НАК "Нафтогаз-України" в судебных спорах с российским монополистом "Газпромом" по транзиту газа уже добился 56,7 млрд долларов компенсации.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко. "Смотрю, что после выборов все пишут что-то умное. Попробую и я что-то написать. О выводах из своего собственного опыта успешных и неуспешных изменений… Изменения в отношениях с "Газпромом", положительный эффект от которых для Украины уже составил более 56,7 млрд долларов", - написал он.

По его словам, это и решения Стокгольмского арбитража, и налаживание поставок газа из Европы когда "Газпром" прервал свои поставки.

"И создание конкурентного оптового рынка газа, и приближение стандартов корпоративного управления к европейским стандартам в 2014-2018 годах", - заключил Витренко.

Газовая война

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!