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ФРУ просит правительство снизить портовые сборы для минимизации негативного влияния пандемии на экономику

Экономика
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ФРУ просит правительство снизить портовые сборы для минимизации негативного влияния пандемии на экономику

Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить экспортно-ориентированные отрасли промышленности. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к премьер-министру Дениса Шмыгаля.

В ФРУ считают, что в условиях нынешнего спада деловой активности из-за коронавируса, правительство обязано защитить экспортно-ориентированные отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну и наполнение государственного бюджета. В частности, за счет снижения портовых сборов.

"Снижение ставок портовых сборов позволит удержать экспортный потенциал Украины и обеспечить конкурентоспособность отечественных предприятий на мировых рынках. Ведь снижение позволит значительно уменьшить нагрузку на украинских производителей-экспортеров и позволит предлагать им свою продукцию на международных рынках за адекватную цену", – отмечается в обращении.

В ФРУ также подчеркнули, что считают недопустимой ситуацию, когда стоимость судозахода в украинских портах значительно выше, чем в зарубежных. И отметили, что снижение портовых сборов будет способствовать оживлению в портовой отрасли. В частности, введеное с 1 января 2018 года снижение сборов на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн тонн в 2019 году. По оценкам экспертов, на сегодня потенциал снижения портовых сборов составляет 40-50%.

"При дальнейшем снижении портовых сборов на 20% можно будет ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортно-ориентированные отрасли и в перспективе годовой грузооборот а морских портах Украины в 2021-2025 гг. увеличится до 190 млн. тонн", – отметили в ФРУ.

Напомним, ранее председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, подчеркнув, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

В то же время исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически необоснованы, их нужно снижать.

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