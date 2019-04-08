Зеленский VS Порошенко: что получит и сколько потеряет новый президент Украины

В Украине на содержание президента и его администрации уходят сотни миллионов гривен. Личный автопарк, самолет, специальные предприятия, которые изготовляют колбасу и молочку, десятки резиденций и дач, госохрана – все это получает президент после инаугурации.

При этом официальная зарплата главы государства в разы меньше, чем у некоторых министров и в десятки и тысячи раз – чем у кандидатов в президенты.

OBOZREVATEL выяснил, что, помимо полномочий, могут получить кандидаты в президенты после победы и на какие средства живут сейчас.

Сколько стоит президент и на что может рассчитывать

Заработная плата президента Украины более чем скромная. К примеру, судя по декларации Петра Порошенко за 2018-й, в среднем ежемесячно на основном месте работы он получал всего лишь 28 тыс. грн. Для сравнения, заместитель министра экономразвития Максим Нефедов в среднем зарабатывал 92,3 тыс. грн зарплаты. То есть замминистра может получать в 3,2 раза больше президента.

Правда, совокупный доход действующего президента (учитывая проценты, дивиденды) составил около 1,5 млрд грн за 2018-й. То есть 125 млн грн в месяц. Зарплата – всего лишь менее 0,02% от дохода Петра Порошенко.

Меньше повезло кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Сейчас его зарплата плюс доход от занятия предпринимательской деятельностью (концерты и съемки) приносят ему более 490 тыс. грн в месяц . Еще около 50 тыс. в месяц – проценты по депозиту. В случае, если Зеленский станет следующим президентом Украины, его доход сократится как минимум на 460 тыс. грн в месяц. Правда, роялти (выплаты по авторским правам), доход от сдачи недвижимости в аренду и проценты по депозиту останутся вместе с ним.

Даже с учетом невысокой зарплаты президента, вместе с должностью глава государства получает государственную охрану, автопарк, самолет, резиденции и дачи. Так, еще во времена Януковича для президента приобрели Airbus А-319-115XC. Один полет обходится бюджету в несколько миллионов гривен.

Бесплатно питаться президент может только во время официальных визитов и встреч с иностранными партнерами. За это отвечает предприятие "Гарант сервис". Всего Государственное управление делами (т. н. "ДУСя") руководит более 60 предприятиями. Главная их задача – обеспечит работу и отдых президента.

К примеру, государственное предприятие "Чайка" (подчиняется ДУСе) занимается производством молочной и мучной продукции, изготовлением колбасных изделий. После они попадают на стол президента и руководства страны.

В автобазе ДУСи – десятки авто. Так, по данным Prozzorro, в прошлом году автопарк президента пополнили двумя Mersedes S-класса за 10 млн грн. Миллионы гривен также выделяются на обслуживание машин.

Кроме того, в любой момент президенту готовы предоставить десятки резиденций, дач и комплексов. "Залесье", "Синегора" могли бы легко составить конкуренцию "Межигорью" Януковича. На обслуживание усадеб тратят миллионы гривен ежемесячно. Правда, принимать в таких резиденциях могут не только президента, но и официальные делегации. Также существует практика, когда специальным распоряжением усадьба остается президенту даже после того, как срок его полномочий истек.

"Синегора" "Сегодня"

Президент имеет право не только отдыхать на дачах и резиденциях, но и жить там. К примеру, Виктор Ющенко проживал на государственной даче в Конче-Заспе. Как сообщают в СМИ, ежегодно содержание резиденции обходилось бюджету в 30 млн грн. Вместе с домом глава государства также может пользоваться услугами обслуживающего персонала.

Дача президента под Киевом tsn.ua

В 2019-м на деятельность Государственного управления делами планируют потратить 2,1 млрд грн. Правда, сказать, что все эти деньги уйдут на президента, нельзя. ДУСя также организовывает протокольные встречи и обслуживает Верховную Раду и Кабмин. Кроме этого, на информационное и организационное обслуживание президента в бюджете предусмотрели 944 млн грн.

Владимир Зеленский VS Петр Порошенко: как зарабатывают кандидаты

Владимир Зеленский, в случае своей победы, не сможет заниматься предпринимательской деятельностью и потеряет зарплату руководителя "95 квартала". Однако, даже с учетом возможного урезания доходов, к своим 41 году комик уже обеспечил себе безбедную жизнь.

Вместе с супругой он владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 254 кв. м. Также у него есть недвижимость в Великобритании. На банковских счетах Зеленского хранятся более 1 млн грн и около $417 тыс. Наличкой он имеет еще около $258 тыс., 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

От предпринимательской деятельности за год он заработал 4,3 млн, еще 1,5 млн получил в виде зарплаты. В случае избрания президентом, действующий кандидат указанных доходов лишится. Работать в "95 квартале" и заниматься бизнесом он не сможет. Вместо этого ему достанется примерно 28 тыс. грн в месяц президентской зарплаты.

В то же время на состояние Петра Порошенко возможный второй срок президентства никак не повлияет. После избрания большинство своих активов он сохранил (передал в управление) и получает с них очень весомый доход. В отличие от Зеленского, для того, действующий президент может зарабатывать, практически ничем не занимаясь, просто получая дивиденды со своих компаний и проценты по депозитам.

К примеру, только в январе 2019-го Порошенко задекларировал 576 млн грн доходов: 1 января – 548,7 млн грн дивидендов от Rothschild Trust и 26,2 млн гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", а 8 января – 1,1 млн гривен процентов от вкладов в МИБ.

Совокупные доходы президента в 2018 году составили более 1,5 млрд грн. Для сравнения, судя по единственной декларации Зеленского, за год он зарабатывает примерно 7 млн грн. То есть в 2 тыс. раз меньше.

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