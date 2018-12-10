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Зато без фашистов и хунты: в сети показали ''скотские'' условия жизни в ''ДНР''

3.7тЧитать материал на украинском

Цены в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей практически сравнялись с московскими, а зарплаты в пересчете на гривни составляют 2-3 тысячи.

"Зарплата врача в ОРДЛО — 2-3 тысячи гривен. Цены на еду – выше, чем в Украине. Кажется, человек просто не может жить в таких скотских условиях. Но практика доказывает обратное. Главное убедить нищий народ, что ему угрожают фашисты, хунта и негритянские снайперы - все стерпит", — пишет на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

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В сети подметили тенденцию, что недорогими в ОРДЛО пока остаются алкоголь, табак и наркотики.

"ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что люди в "ДНР" жалуются, что пенсии и зарплаты у них маленькие, а на некоторых предприятиях уже дошло до того, что вместо денег выдают пакеты с едой. Также жители "ДНР" говорят, что качество российских продуктов очень плохое и многие стараются выезжать на закупки на подконтрольную территорию.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Теги
цены в ДНРНовости ДНРДНР
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Вы уже определитесь, полудурки. На востоке - несчастные украинцы, оккупированные ватными агрессорами или же просто ватные люди, которые не хотят жить с рогульем?
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Кузьмин Владислав, ты мразь, люди всю жизнь проработали на Украину, а ты, их честно заработной пенсии лишаешь. Ублюдок ты.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
изолировать эту чуму давно пора, бля какие пенсии ? всё как положено - через Красный Крест . и пенсии и регрес - через Женеву и нех в Украину шастать...
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