Зато без фашистов и хунты: в сети показали ''скотские'' условия жизни в ''ДНР''

Цены в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей практически сравнялись с московскими, а зарплаты в пересчете на гривни составляют 2-3 тысячи.

"Зарплата врача в ОРДЛО — 2-3 тысячи гривен. Цены на еду – выше, чем в Украине. Кажется, человек просто не может жить в таких скотских условиях. Но практика доказывает обратное. Главное убедить нищий народ, что ему угрожают фашисты, хунта и негритянские снайперы - все стерпит", — пишет на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

В сети подметили тенденцию, что недорогими в ОРДЛО пока остаются алкоголь, табак и наркотики.

Зарплата врача в ОРДЛО - 2-3 тысячи гривен. Цены на еду - выше чем в Украине. Кажется, человек просто не может жить в таких скотских условиях. Но практика доказывает обратное. Главное убедить нищий народ, что ему угрожают фашисты, хунта и негритянские снайперы - все стерпит pic.twitter.com/XcaB9tfRtw — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 декабря 2018 г.

"ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что люди в "ДНР" жалуются, что пенсии и зарплаты у них маленькие, а на некоторых предприятиях уже дошло до того, что вместо денег выдают пакеты с едой. Также жители "ДНР" говорят, что качество российских продуктов очень плохое и многие стараются выезжать на закупки на подконтрольную территорию.