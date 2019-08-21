Зарплаты по $600: Гройсман рассказал, когда украинцы разбогатеют

Размер средней зарплаты в Украине в 2020 году может подняться до $540, а в 2021-м – до $620.

Такой прогноз сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа.

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620", – сказал он.

Премьер отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.

Таким образом, в 2020 году показатель должен вырасти на 32%, а в 2021 году – на 52%.

Зарплаты в Украине могут вырости Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в Украине средняя зарплата составляет 9874 грн. За год этот показатель увеличили на 20%.

Тем временем лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народным депутатам стоит повысить зарплату. Он заявил, что нардепы получают хорошую зарплату, однако недостаточную на фоне минимальной.

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн – это справедливо? Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, тогда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", – сказал Разумков.

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