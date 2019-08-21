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Зарплаты по $600: Гройсман рассказал, когда украинцы разбогатеют

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Размер средней зарплаты в Украине в 2020 году может подняться до $540, а в 2021-м – до $620.

Такой прогноз сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа.

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620", – сказал он.

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Премьер отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.

Таким образом, в 2020 году показатель должен вырасти на 32%, а в 2021 году – на 52%.

Зарплаты в Украине могут вырости

Зарплаты в Украине могут вырости

Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в Украине средняя зарплата составляет 9874 грн. За год этот показатель увеличили на 20%.

Тем временем лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народным депутатам стоит повысить зарплату. Он заявил, что нардепы получают хорошую зарплату, однако недостаточную на фоне минимальной.

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн – это справедливо? Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, тогда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", – сказал Разумков.

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Тема
Повышение зарплат и пенсий
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
зарплата
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… в 2020 году показатель <средняя зарплата> должен вырасти на 32%, а в 2021 году – на 52%." Просто так, сами по себе, не растут даже шампиньоны - им нужны определённые условия и предпосылки. Сказал бы Гройсман: "зарплаты украинцев вырастут, ЕСЛИ… " - и дальше перечислил по пунктам задачи, в случае реализации которых правительством зарплаты трудящихся возрастут, - я бы счёл это предметным разговором, а так… Можно, конечно, ввести налог на бедность и надеяться, что людям в результате этого станет накладно перебиваться с копейки на копейку, и они вынуждены будут разбогатеть, но что-то мне подсказывает, что подобная инициатива потерпит фиаско. :) А других причин бурного роста зарплат в Украине уже в ближайшие годы я, к сожалению, не вижу. Гройсман, возможно, видит, но почему-то молчит, как партизан. Намекнул хотя бы, что ли… :)
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Питон Каа
Питон Каа
А если очередную подачку не дадут, тогда как?
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