Заробитчане должны заплатить налоги в Украине: сколько нужно отдать

Украинец, который получил доход за границей, по закону должен, вернувшись домой, пойти в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству.

Как отмечает в комментарии OBOZREVATEL генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, в налогооблажении заробитчан есть свои особенности.

Если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезду в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. К примеру, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Если работает в стране, с которой нет специального соглашения. В таком случае полный налог нужно платить и в той стране, где заработали средства, и в Украине 19,5%. Кроме того, столько же придется заплатить и тем, кто зарабатывает за границей нелегально.

"Часто наши заробитчане получают неофициальный доход. Часть работает неофициально. Многие выбирают украинцев из-за того, что они соглашаются на неофициальную работу. В этом есть экономическая составляющая. Местный будет требовать защиты, гарантии, официальный доход, который может показать в банке. А украинскому работнику важно заработать деньги и отправить домой. Если он попытается задекларировать их в Украине, договор об устранении двойного налогооблажения действовать не будет", – рассказывает Почкун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.