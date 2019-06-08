В Украину едут со всего ЕС: как зарабатывают на суррогатном материнстве

Украина – одна из самых популярных стран среди бездетных родителей, которые ищут себе суррогатных матерей. Сюда за детьми едут со всех стран ЕС и даже США. Услуга обходится от 29 до более 40 тыс. евро.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Женщины находят объявления в метро, в газетах. Сами звонят. У нас работает горячая линия. Там отвечают на самые простые вопросы и называют основные требования. Берем совершеннолетних, но не старше 38 лет. Можно и старше, но не у нас. Обязательно уже должен быть один ребенок. Если у женщины нет своих детей, такую маму не возьмут", – расскаывает юрист одной из таких компаний.

Суррогатных матерей находят в Украине, а обращаются к нам пары из ЕС, отмечает собеседник. Все зависит от того, где рекламируется агентство. "Мы в основном в Германии, из Германии и приезжают. Часто бывают однополые пары, но у нас это вообще никак невозможно, даже если бы кто-то сильно захотел помочь, нотариус может оформить документы только тем, кто состоит в браке. А если однополая пара получила свидетельство о браке в Германии, в Украине этот документ недействителен", – рассказывает собесед

Как ранее писал OBOZREVATEL, в РПЦ заявили, что суррогатное материнство является грехом и даже хуже проституции. Такое заявление сделал известный российский священник, протоиерей Всеволод Чаплин

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