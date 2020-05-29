В Украине подорожает газ, а должников начнут жестко штрафовать – меморандум с МВФ

Украина откажется от регулируемого тарифа на газ для населения, что в будущем может привести к росту цен на голубое топливо, отопление и горячую воду. При этом должников будут штрафовать и принуждать к оплате.

Об этом сообщает издание "Украинские новости", которое располагает неофициальной версией меморандума. Стоит отметить, что по данным издания, Украина взяла на себя обязательство официально не публиковать документ до тех пор, пока его не утвердит Совет директоров МВФ.

"Украина пообещала отказаться от продления специальных обязательств по поставкам газа населению и ТКЭ и предпринять ряд шагов, которые в перспективе приведут к повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, среди обещаний, данных МВФ – усиление борьбы с должниками путем увеличения штрафов и "упрощения правого принуждения" платить за газ и коммунальные услуги", – говорится в публикации.

Отметим, Украина может получить первый транш нового кредита от МВФ уже в ближайшие недели. Общая сумма составит $5 млрд, а первая порция займа – $1,9 млрд. В новом меморандуме, как удалось выяснить СМИ, прописали необходимость изменить устав "Нафтогаза", закон о банках и процедуру отбора членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

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