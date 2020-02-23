В Украине восемь из десяти пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума. А те, кто до 25 лет не трудоустроился официально, вовремя пенсию не получит. Даже с высокой зарплатой и маленьким стажем рассчитывать на достойную выплату не приходится.

Из-за теневой занятости и зарплатах в конверте размер пенсий будет только снижаться, заявляют в Минсоцполитики.

Подробнее о том, как заработать на достойную старость и почему будущее зависит от официального трудоустройства, читайте в материале OBOZREVATEL.

Те, кто зарабатывает в конверте, будут работать до конца жизни

В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет. А уже в 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет. Подробнее – в инфографике OBOZREVATEL.

Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, вы фактически лишаете себя будущего. В таком случае работать придется до самой смерти.

Исследователь Лидия Ткаченко рассказывает: стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весомая. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных сотрудников.

С одной стороны, это лишает возможности хоть каким-либо образом защитить свои права, а с другой – лишает социальной защиты и будущей пенсии.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко добавляет: только экономический рост в сочетании с ростом зарплат и сокращения теневой занятости может повлиять на ситуацию. "У нас, например, снизили штрафы за нарушения трудового законодательства. Как думаете, это поможет сократит уровень теневой занятости? Нет! Должна быть консолидированная политическая позиция всех ветвей власти. Мы за честные отношения и должны думать о своей старости", – отмечает эксперт.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – заявила первый замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.

"Уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – заявила первый замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.

Как не лишиться пенсии:

работать официально как минимум с 25 лет (чтобы к 60 годам иметь 35 лет стажа);

получать "белую зарплату" (если официально получать минималку, то и пенсия будет минимальной).

Еще одно немаловажное условие, которое куда сложнее реализовать – сформировать в Украине правильное отношение к уплате налогов, соблюдению трудового законодательства и ответственность за пенсионеров.

Те, кто уже достиг 60 лет, получают свои выплаты за счет взносов работающих. И работодатель, который не оформляет официально и не платит налоги, должен понимать, что он фактически ворует у пенсионеров и лишает будущего своих же сотрудников.

Сколько можно получить

В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера (расчеты Минсоца) – 3,2 тыс. грн. Пять миллионов украинцев получают пенсию до 2 тысяч гривен. Семь миллионов получают пенсию до прожиточного минимума. Минимальная выплата – 1638 грн.

Уже сейчас каждый украинец можно примерно оценить, на какую пенсию может рассчитывать. Для этого среднюю зарплату за последние три года (статистика еще обрабатывается, скорее всего, это будет около 7 тыс. грн) умножают на стаж, 1% и соотношение собственной зарплаты к средней.

К примеру, если вы собираетесь выходить на пенсию в этом году и у вас есть 35 лет стажа и средняя зарплата, пенсия может составить около 2,5 тыс. грн. Если зарплата в два раза выше средней – 5 тыс. грн. А при 27 годах стажа, со средней зарплатой можно получить 1,7 тыс., при зарплате в два раза выше и 27 годах стажа – 3,4 тыс. грн пенсии.

Если вы самостоятельно соглашаетесь работать нелегально, не только участвуете в нарушении закона, но и по доброй воле лишаете себя обеспеченной старости. И если сейчас кажется, что пенсия где-то в далеком будущем, с возрастом, уже изменив свое мнение, шансов исправить ситуацию будет меньше.

Подробнее о том, как можно докупить стаж и как правильно копить на старость, уже вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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