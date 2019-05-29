В Украине озвучили новые тарифы на газ: сколько будем платить в месяц

Украинцы уже через считанные дни будут платить за голубое топливо по новым тарифам. Цены будут отличаться в зависимости от региона. При этом в среднем стоимость топлива снизится на 8%.

OBOZREVATEL разобрался, из чего состоит тариф на газ и как изменятся цены в следующем месяце.

Украинцы впервые платят за газ по рыночным тарифам

Уже несколько месяцев тариф на газ в Украине зависит от рыночных условий. Если раньше правительство только стремилось к тому, чтобы украинцы платили по тем же ценам, что и на внешнем рынке, сейчас эта цель уже перевыполнена. С учетом снижения стоимости голубого топлива на внешних рынках, а также относительно высоких цен "Нафтогаза" по сравнению с другими поставщиками, украинцы уже сейчас платят больше, чем некоторые промышленные потребители.

Новое правило гласит: если "Нафтогаз" покупает газ дешевле, чем за 8,55 грн за куб, то украинцам должны продавать по тем ценам, по которым голубое топливо покупают. Если же на внешнем рынке цена выросла, то для украинцев ее могут повысить не более чем до 8,55 грн/куб.

Тариф на газ в Украине pixabay

"Как мы видим на мировых рынках, пока что цена показывает тенденцию к снижению. Есть хорошие новости для потребителей: в летний сезон цена будет падать", – прогнозирует координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

В "Нафтогазе" уже подсчитали – в июне за каждый кубометр население будет платить им 5,803 грн. К этой цифре добавится 20% НДС, тариф на транспортировку в 1,5719 грн и распределение (зависит от региона). К примеру, в Харькове, учитывая, что распределение обходится в 269,1 грн. за 1 тыс. м. куб, за каждый кубометр придется платить 7,38 грн.

В Харьковской области, где тариф на распределение выше, за такой же объем голубого топлива заплатят 7,84 грн (на 46 коп./куб больше).

"Потребителям следует обратить внимание на то, что конечная стоимость голубого топлива в платежках будет разной на всей территории Украины. Такая разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для "Укртрансгаза" тарифа на транспортировку, исходя из заказанной мощности", – говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

pixabay

в среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 1775,5 грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали в прошедшем отопительном сезоне, расходы на голубое топливо сократились бы до 1514,3 грн.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 73 грн по новому тарифу

Семья из трех человек в доме 70 кв. м (отапливается газом):

Было 1637 грн (отопление) – будет 1394,8 грн

Было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 119,5 грн

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корригирующий коэффициент для Киева. Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть. "Я могу прогнозировать, что на газ будет больший спрос осенью и зимой, и цена может вырасти. Но произойдет ли это - довольно тяжело сказать. Такая вероятность есть, это общая тенденция", – поясняет Бойко.

Следующий шаг – тарифы на электроэнергию

С 1 июля в Украине также могут пересмотреть и стоимость электроэнергии. В стране должен заработать рынок "тока": поставщиков можно будет выбрать самостоятельно, а тарифы со временем перестанет устанавливать государство.

Пока что особой конкуренции нет, поэтому поставщики смогут сразу установить высокие цены. По разным оценкам, рост может составить около 30-40%. Правда, в Кабмине поясняют: в первое время будет работать универсальный поставщик со специальными обязательствами. По такому же принципу работает и рынок газа. Кабмин своим постановлением определяет, по какой цене "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо на нужды украинцев.

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"Согласно переходным положениям закона, на двухлетний период универсальные поставщики, созданные на базе облэнерго, будут продавать электроэнергию потребителям по тарифам, которые формируются по установленной регулятором методике, то есть полностью под контролем государства", – поясняет представитель одного из крупных поставщиков Юлия Носулько.

К слову, против рынка электроэнергии выступили представители команды новоизбранного президента Зеленского. Там уже заявили, что цена, в результате запуска, может резко подскочить (назвав те же 30-40%). Мол, открывать рынок в условиях монополизации и практически отсутствия конкуренции опасно для простых потребителей.

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